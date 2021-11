Amici 21: Carola affronta le sue paure, Luigi la consola

Nel daytime di Amici 21 in onda oggi su Canale 5, Carola affronta le sue paure con Luigi, subito dopo è aggiunto un nuovo banco per Virginia.

Amici 21: Carola affronta le sue paure

Come ultima classificata nella gara di ieri, Carola, dovrà andare in sfida e viene convocata da Alessandra Celentano. La professoressa le fa notare che c’è sicuramente qualcosa che la sta limitando, come dimostra l’esito di tutte le gare disputate finora.

La ballerina ammette di avere un eccessivo bisogno di controllo sulle sue prestazioni e in particolare nel memorizzare le coreografie. Quando si tratta di imparare in poco tempo i passi, come nel caso delle gare, non riesce ad esercitare questo controllo e così va nel panico per la paura di sbagliare.

Dopo un lungo sfogo su questo suo difetto, la maestra rincuora la ballerina rimanendo a sua disposizione in caso avesse bisogno del suo aiuto. Subito dopo, Carola affronta le sue paure con Luigi manifestando il suo timore di uscire nella sfida che l’attende. Il ragazzo le dice che avere paura di sbagliare è normale e che non è assolutamente detto che dovrà lasciare la scuola di Amici.

Maria De Filippi comunica ai ragazzi che per volere della Celentano c’è la possibilità di aggiungere un banco per una ballerina di nome Virginia. Spetta a loro accettare o meno, diversamente verrà disputata una sfida contro uno degli allievi degli altri professori.

I ragazzi, dopo aver visto il video di presentazione della giovane, comprendono che non è il caso di rischiare il loro banco ad Amici così accettano che ne venga aggiunto uno in più per la danzatrice.