X Factor 2020: Roccuzzo commuove con la magia di Promettimi di Elisa

Siamo arrivati al terzo e ultimo appuntamento con le selezioni di X Factor 2020. Un’ultima e decisiva opportunità, per i giovani artisti che arrivano davanti alla giuria, per dimostrare il proprio talento e conquistare il passaggio al Bootcamp dello show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV.

La terza puntata di Audizioni di X Factor 2020 vede nell’audizione di Giuseppe Roccuzzo una delle più apprezzate della serata.

Giuseppe ha origini siciliane e da alcuni anni si è trasferito al confine con la Svizzera per cercare fortuna. Arriva sul palco delle Audizioni visibilmente emozionato, scegliendo una cover presa da una delle più belle voci della nostra musica italiana: è Promettimi di Elisa.

Il giovane spiega anche il motivo della scelta del suo cognome come nome d’arte: un modo per dimostrare al suo nonno tutta la serietà della sua sconfinata passione per la musica.

“Una canzone che per me è molto importante” dice prima di iniziare Giuseppe. “Che poesia, hai scelto una canzone stupenda” commentano i giudici Emma e Mika.

Inizia l’esibizione e bastano pochi secondi per capire l’enorme talento del concorrente, la sua voce cristallina sembra fatta su misura per il brano scelto. La performance non è ancora finita che già si vedono occhi lucidi e fiumi di emozioni nelle facce dei giudici. Il tavolo di X Factor è visibilmente conquistato dalla delicatezza della voce di Roccuzzo.

