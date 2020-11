X Factor 2020: ospiti ed eliminazioni del quinto Live Show

X Factor 2020 torna questa sera, giovedì 26 novembre, con la quinta puntata dei Live Show. Alla conduzione del programma Alessandro Cattelan, tornato la settimana scorsa dopo essere stato sostituito in due appuntamenti da Daniela Collu. E la gara, anche questa sera, come avvenuto sette giorni fa, prevede ben due eliminazioni.

La quinta puntata di X Factor 2020: ancora due eliminati

La prima manche manterrà l’orchestra per le esibizioni dei ragazzi. Il meno votato si scontrerà, poi, con chi ha ottenuto meno streaming nella settimana appena trascorsa. E saranno i giudici a dover scegliere chi potrà continuare il percorso nel programma.

Poi il via alla seconda manche che avrà il classico meccanismo: i due concorrenti meno votati dal pubblico si troveranno allo scontro finale. Ancora una volta sarà compito dei giudici scegliere e decidere chi portare in semifinale.

Gli ospiti e il messaggio contro la violenza sulle donne

Gli ospiti di questa quinta puntata dei Live Show saranno Guè Pequeno ed Ernia. I loro album sono tra gli album più venduti dell’anno, moltissimi i dischi di platino totalizzati tra album e singoli. Hanno dominato le classifiche di quest’estate con Superclassico e Chico.

In questa quinta puntata di X Factor 2020, si omaggerà il tema dell’empowerment femminile, a poche ore dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Ad aprire la puntata ci sarà una clip speciale e un’orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne.

I Live Show di X Factor 2020 vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Il mercoledì successivo saranno poi proposti in prima serata su TV8, in chiaro.