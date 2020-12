Taylor Swift: willow è il primo singolo dell’album evermore

Dopo l’annuncio del suo nono album evermore, in uscita l’11 di dicembre Taylor Swift ha anche dichiarato quale sarà il primo singolo di questa nuova era. Un’era che rimane comunque molto vicina alla predecessora, folklore, e che promette di regalarci nuove emozioni.

willow, questo il nome del primo singolo, sarà rilasciato insieme a un nuovo video proprio questa notte. Clip diretta dalla stessa TayTay che si è detta entusiasta di aver avuto questa opportunità e dei maestri fantastici che le hanno insegnato i trucchi del mestiere.

Non sappiamo molto altro su questo singolo se non che entra a far parte di qualcosa di ancor più profondo come lo era stato folklore. La cantante aveva la sensazione di non riuscire a smettere di scrivere e di avere ancora la necessità di scrivere nuove canzoni e raccontare storie che aspettavano di essere raccontate.





Stanotte la storia continua, quando il video di willow sarà rilasciato. Sarò per sempre grata ai creativi che mi hanno aiutato e guidata a dirigere i miei video. Ci vediamo ragazzi nella chat di Youtube così da poter rispondere a tutte le vostre curiosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

Evermore conterrà al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, Taylor ha scritto e interpretato il brano che dà il nome all’album.

Concettualmente Evermore dovrebbe essere molto simile a Folklore. L’artista l’ha infatti descritto come un’ideale continuazione. Una volta terminato Folklore, l’artista si è infatti resa conto di avere ancora un sacco di cose da dire e raccontare.