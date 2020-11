X Factor 2020: come stanno andando gli inediti dei concorrenti

X Factor 2020 è un’edizione del talent show che si prefigge di mettere in risalto le capacità di scrittura dei concorrenti. Per il decorso della seconda puntata, andata in onda ieri, sono stati infatti determinanti le rilevazioni di streaming e di download forniti da GfK.









Si tratta di una società di ricerche di mercato che rileva i dati di vendita e di ascolto della musica in Italia. Su di essi si basano le classifiche e le certificazioni discografiche ufficiali.

Venerdì 30 ottobre è uscito X FACTOR MIXTAPE 2020! Edito da Sony Music Italia, l’album contiene i brani originali dei concorrenti del Live di X Factor 2020! Stiamo parlando di BLIND, BLUE PHELIX, CASADILEGO, CMQMARTINA, EDA MARÌ, LITTLE PIECES OF MARMELADE, MANITOBA, MELANCHOLIA, MYDRAMA, N.A.I.P., SANTI, VERGO.

Ecco il numero di visualizzazioni durante l’arco di tempo che va dal 30 ottobre al 3 novembre, per i 12 concorrenti (fonte Gossipetv.com).

X Factor Mixtape 2020

Numero di visualizzazioni su Spotify:

Blind – Cuore nero: 1.182.453 views Casadilego – Vittoria: 742.281 views Mydrama – Cornici bianche: 626.936 views Melancholia – Leon: 616.106 views Cmqmartina – Serpente: 439.006 views Vergo – Bomba: 419.408 views Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness: 363.662 views Manitoba – La domenica: 262.634 views NAIP – Attenti al loop: 234.534 views Blue Phelix – South Dakota: 234.478 views Santi – Bonsai: 220.401 views Eda Marì – Male: 184.181 views

Classifica su iTunes:

Blind – Cuore nero Melancholia – Leon Mydrama – Cornici bianche Casadilego – Vittoria Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness Vergo – Bomba Cmqmartina – Serpente Blue Phelix – South Dakota NAIP – Attenti al loop Eda Marì – Male Santi – Bonsai Manitoba – La domenica

Numero di visualizzazioni su Youtube:

Blind – Cuore Nero: 721.269 visualizzazioni Casadilego – Vittoria: 430.492 visualizzazioni Melancholia – Leon: 361.608 visualizzazioni Mydrama – Cornici bianche: 301.612 visualizzazioni Cmqmartina – Serpente: 199.990 visualizzazioni Vergo – Bomba: 175.600 visualizzazioni Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness: 166.276 visualizzazioni NAIP – Attenti al loop: 108.310 visualizzazioni Blue Phelix – South Dakota: 102.086 visualizzazioni Manitoba – La domenica: 80.191 visualizzazioni Eda Marì – Male: 66.916 visualizzazioni Santi – Bonsai: 63.900 visualizzazioni