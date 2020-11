X Factor 2020: come votare da casa durante i Live Show

I Live Show di X Factor 2020 sono partiti con una puntata davvero rivoluzionaria. Per la prima volta nella storia del programma, i 12 artisti in gara si sono presentati subito al pubblico con un brano originale in grado di raccontare il loro mondo e la loro visione artistica.

I 12 singoli sono inclusi in X FACTOR MIXTAPE 2020, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una grande occasione per confrontarsi da subito con il mercato discografico e con chi decreta il successo o il fallimento di un artista: il pubblico.

Da casa è dunque possibile votare per il tuo preferito fino alla vittoria finale. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile , loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter : inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia“

: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia“ App XF 2020 : scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter. Smartwatch : per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter;

: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter; Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana.

Fai attenzione a quando Alessandro Cattelan aprirà e chiuderà le sessioni di voto e fatti sentire votando per il tuo artista preferito! I Live Show di #XF2020 ti aspettano ogni giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOWTV.