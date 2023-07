L’estate più calda: intervista al cast del film di Prime Video

In occasione dell’arrivo de L’estate più calda su Prime Video abbiamo avuto l’occasione di incontrare il regista e il cast per una chiacchierata. Il film è disponibile da oggi in streaming sulla piattaforma.

L’estate più calda, intervista al regista e al cast

Il film racconta di un’estate che fa da passaggio dall’adolescenza all’età adulta, per questo abbiamo il regista, Matteo Pilati, insieme a Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica ci hanno parlato dell’estate che per loro è stata più significativa.

Gli attori ci hanno poi parlato del rapporto che hanno avuto con i loro personaggi e, in particolare, per le ragazze della dinamica che si è creata sul set e che è servita per creare quel particolare rapporto tra le protagoniste.

Di che cosa parla il film

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l’ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l’università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l’ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè.

