Amici 23: le anticipazioni della quarta puntata del 15 ottobre (sfide e ospiti)

Ecco le prime anticipazioni di Amici 23: chi sono gli ospiti e quali le sfide della quarta puntata del 15 ottobre.

Emma Marrone è tornata in studio per presentare il suo nuovo album, Souvenir, in uscita oggi 13 ottobre.

Emma è autrice della maggior parte dei brani del disco, realizzati insieme ad una squadra che hanno reso l’album «la cosa migliore che avrei potuto realizzare nel periodo peggiore della mia vita» come lei stessa ha dichiarato.

Altro ospite è il danzatore coreografo spagnolo Sergio Bernal Alonso, vincitore del premio Premio Danza&Danza come miglior ballerino dell’anno.

Le sfide e le gare

Secondo le anticipazioni della pagina Amici News, Chiara si è confrontata in una sfida con Denise, ballerina individuata da Raimondo Todaro. Quest’ultimo ritiene che l’allieva di Emanuel Lo sia costruita ed artefatta quando balla. Tuttavia, è proprio Chiara a vincere, dimostrando di essere la più versatile tra le due.

Dopo Lil Jolie e Petit, questa volta è Holden a spuntarla nella competizione tra inediti e a ottenere la possibilità di veder prodotto il suo. Kumo invece risulta il miglior ballerino improvvisatore della quarta puntata.

Per quanto riguarda la gara canto, giudicata da Emma, ancora una volta Lil Jolie, Holden e Mew sono ai primi posti in classifica. Tra loro, però, si è posizionato molto bene anche Matthew.

Male per Holy, relegato all’ultima posizione, e per Ezio che non si è nemmeno esibito a causa di un provvedimento disciplinare dovuto al disordine in casetta di cui è il maggiore responsabile.

La gara ballo vede a sorpresa Simone al primo posto, seguito dalla sempre ottima Marisol e da Kumo. L’ultima posizione in classifica spetta invece ad Elia.

I compiti assegnati

Dustin affronta il suo primo compito, assegnato da Todaro, per dimostrare che non è solo tecnica e prestanza fisica, ma anche ironia e interpretazione, oltre che sensualità.

Una prova difficile dal punto di vista tecnico, divisa in due parti, spetta a Nicholas, anche questa volta messo alla prova da Alessandra Celentano.

Spacehippiez, Matthew e Mida si sono misurati con un’assegnazione della Pettinelli, mentre Ezio con un compito voluto per lui da Rudy Zerbi.

Cosa ne pensate delle anticipazioni della quarta puntata di Amici 23?