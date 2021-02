Wandavision: la recensione e la trama del quarto episodio

Ormai lo possiamo dire: Wandavision è la serie dell’anno! Lo show Marvel, esclusiva di Disney Plus, ci sta regalando un’emozione dopo l’altra. Ogni episodio è un piccolo capolavoro a sé, un vero e proprio gioiello per tutti gli appassionati del MCU e un intrigante intrattenimento per chi ci sia finito dentro soltanto ora.

Wanda e Visione, i due protagonisti (i fantasmagorici Paul Bettany e Elizabeth Olsen) ci hanno ormai trascinati in un universo assurdo dal quale non riusciamo più ad uscire. Wandavision è un vero gioiello, un prodotto di livello cinematografico ed è già un cult per tutti gli appasionati della saga.

Il nuovo episodio uscito poche ore fa, Interrompiamo questo programma, ci ha ancora una volta confermato l’eccelsa qualità del serial, del quale già non riusciamo più a fare a meno.

Scoprite insieme a noi quello che è successo nel quarto episodio di Wandavision!

Vi ricordate quello che era successo alla povera Geraldine nella scorsa puntata?

Che ci fosse qualcosa di strano era ovvio, ma d’altra parte l’abbiamo capito fin da subito. Ebbene, la vicina di casa dei coniugi Visione è stata scaraventata da Wanda in un altro universo. L’universo nel quale noi “esseri umani” viviamo.

Gran parte della puntata infatti si svolge al di fuori della sitcom ed è ambietata ai giorni nostri. La vera identità di Geraldine è infatti Monica Rambeau, che abbiamo già conosciuto in Captain Marvel.

L’agente dello S.W.O.R.D dopo essere resuscitata grazie al Blip decide di mettersi al lavoro sul caso di una persona scomparsa nel New Jersey.

Nelle sue ricerche Monica si imbatterà in un bizzarro campo elettromagnetico che all’improvviso la trasporterà nell’universo anni ’60 di Wanda e Visione. Per cercare di far luce su quanto accaduto verrà chiamata in causa Darcy Lewis, diventata un’astrofisica specializzata. La ricercatrice resterà senza parole quando scoprirà, per l’appunto, che Wanda e Visione sono diventati protagonisti di una sitcom.

Grazie alla missione di salvataggio scopriremo dunque perché Wanda nel primo episodio aveva incontrato un misterioso apicoltore e perché aveva trovato un elicottero giocattolo colorato (un drone dello S.W.O.R.D) nel giardino di casa.

Una puntata da urlo, ma soprattutto un episodio di livello cinematografico che avremmo visto molto volentieri in una sala gremita, con i popcorn e le caramelle gommose da condividere con una persona speciale.