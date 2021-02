Benji ha finalmente realizzato il sogno di una vita! Uscirà infatti il prossimo 26 febbraio in tutte le piattaforme di streaming e negli online store California, il suo primo disco solista!

Dopo la fine del rapporto lavorativo con Federico Rossi nel duo Benji e Fede, durato quasi 5 anni, Benjamin Mascolo ha deciso di dare una volta alla sua carriera.





Il suo primo disco solista è un passo davvero fondamentale. L’artista emiliano si prende così la responsabilità di camminare da solo, attraversando il mondo senza più la spalla che a lungo lo ha accompagnato. Questo non significa, ovviamente, che i due abbiano litigato o siano in cattivi rapporti. Anzi!

Benji e Fede, come ci hanno già raccontato in tante occasioni recenti via social, sono più vicini e legati che mai. Semplicemente, ogni artista arriva ad un momento nella propria carriera in cui sente di voler spiccare il volo da solo. Si tratta di qualcosa che abbiamo già visto un’infinità di volte, dalle Spice Girls ai Take That passando per i One Direction.

La copertina e la tracklist di California di Benji

Via Instagram, Benji ha confermato il titolo del disco, la sua data di uscita, la copertina e la tracklist.

Era da diversi giorni che sui suoi profili Benjamin parlava di un grande progetto in arrivo, qualcosa di molto importante. Oggi sappiamo che California è soltanto la prima parte di un disco doppio, che potremo per l’appunto goderci molto presto.

Qui sotto cover e tracklist completa di California.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

1 Los Angeles

2 Finché le stelle non brillano

3. Marilyn Monroe

4 California

5 Sara lo sa

6. Ricomincio

Siamo davvero super fieri di questo primo progetto discografico di Benji e non vediamo l’ora di poterlo ascoltare! Appuntamento a fine febbraio ragazzi!