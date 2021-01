Wandavision: la recensione e la trama del terzo episodio

Ci eravamo abituati troppo bene ad avere ben due episodi di Wandavision in un giorno solo quando la serie è stata lanciata? Chi può dirlo? Sta di fatto che siamo già ossessionati da questo incredibile prodotto Marvel e non riusciamo più a farne a meno!

Quest’oggi, 22 gennaio, è arrivato su Disney Plus il terzo episodio di Wandavision. E non c’è davvero che dire, questa serie ci ha già lasciati senza parole!





Davvero difficile trovare in circolazione dei prodotti così ben fatti, appassionanti ma soprattutto originali. Wandavision non è nulla di quello che potreste vedere altrove. Ha quel senso di distopico che ti incolla allo schermo e ti spinge ad andare alla ricerca di indizi, spiegazioni e misteri come nessun altra.

Scopriamo dunque insieme che cosa è successo nella terza, inquietante puntata di Wandavision

Nei primi due episodi abbiamo conosciuto i coniugi Wanda Maximoff e Visione. I due sono Avengers con superpoteri che però hanno scelto di fare una vita “normale” in un paesino della periferia americana. La serie, in un adorabile stile retrò, racconta le loro vite apparentemente normali. Apparentemente, per l’appunto, perché nel loro mondo niente è come sembra.

Nel terzo episodio, Finalmente a colori, Wanda e Visione sbarcano negli anni ’70. Wanda è incinta e non vede l’ora di conoscere il suo primo figlio. Dopo essere stata visitata dal dottore, Wanda riceve la visita dell’amica Geraldine, che assiste al parto. Wanda scopre soltanto partorendo di avere custodito nel pancione per 9 mesi due gemelli.

A questo punto Wanda ricorda di avere avuto un gemello, Pietro, morto nel film Age of Ultron. Geraldine è a conoscenza della sua storia e chiede a Wanda se fosse stato proprio Ultron ad ucciderlo. A questo punto Wanda capisce che c’è qualcosa di strano: come fa Geraldine, un’apparentemente innocua casalinga, a conoscere la loro storia? Gli stessi sospetti che ci sia qualcosa di strano nella donna emergono in Visione, dopo uno scambio inquietante con i loro vicini di casa.

Episodio semplicemente stupendo, straniante ed intrigante quanto basta per farci venire una voglia assurda di scoprire cosa succederà nei prossimi! Che hype!