Wallapop: la nuova app per comprare prodotti second hand

Tutte le cose possono avere una seconda vita, anche le canzoni! Per questo Wallapop ha chiesto a Tancredi di creare la sua versione “second hand” del brano iconico di Donatella Rettore, Splendido Splendente.

E’ arrivata finalmente anche in Italia, infatti, la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile. L’app di Wallapop offre la possibilità di mettere in vendita oggetti in ottimo stato e ancora perfettamente funzionanti, ma che non utilizzano più da tempo.

Non perderti la tua intervista a Tancredi alla presentazione di Wallapop:

Come funziona Wallapop:

Il servizio è arrivato a connettere una comunità di 15 milioni di utenti e ha dato una seconda vita ad oltre 180 milioni di articoli dalla sua nascita ad oggi. Nonostante persone di tutte le età usino Wallapop, il modello di business della piattaforma è strettamente legato a Gen Z e Millenials , generazioni attente alla sostenibilità come tema chiave anche quando si deve scegliere cosa acquistare. L’acquisto di oggetti usati è infatti ormai un fenomeno globale: il 90% degli under 40 lo pratica almeno occasionalmente e oltre la metà (52%) in modo regolare.

La “Second Hand” per GenZ e Millennials è una scelta sostenibile e che rispetta l’ambiente (93%), intelligente (92%), che rende accessibili anche prodotti di alta gamma (30%) e permette di “togliersi” qualche sfizio senza costi eccessivi (28%). “Ridare vita agli oggetti” (52%) diventa però il desiderio principale di entrambe le generazioni, nell’ottica di un’economia circolare che sembra ormai diventata parte integrante delle abitudini quotidiane.

Come vendere su Wallapop:

Pubblica il tuo annuncio sulla app direttamente dal tuo smartphone e in meno di un minuto Zero costi. Tutto quello che guadagni dalla vendita è tuo. Puoi spedire il tuo oggetto per posta con Spedizione Wallapop (grazie all’accordo fatto con Poste Italiane) oppure incontrare il tuo acquirente di persona.

Sulla app ci sono anche milioni di occasioni per acquistare nuovi oggetti: basta fare una ricerca e quando hai trovato qualcosa che ti piace, puoi acquistarlo subito oppure parlare in chat con il venditore. Quello che accade nella App resta nella App. Don’t worry: acquista e vendi su Wallapop in tutta sicurezza. Sei sempre protetto al 100% e le tue transazioni sono protette.