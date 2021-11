Rose Quartz la nuova collezione di Huda Beauty

Huda Beauty ha lanciato la nuova Collezione Rose Quartz. Nuove gemme beauty costruite intorno alla delicata e pacifica energia dei cristalli naturali: The Rose Quartz Eyeshadow Palette, Rose Quartz Face Gloss e Rose Quartz Silk Balm.

Ogni prodotto è stato pensato per celebrare la natura e le proprietà del quarzo rosa, una delle pietre più ricercate anche nell’ambito della cosmetica.

Tutti i prodotti e i prezzi

ROSE QUARTZ EYESHADOW PALETTE

Innamorati di questa incantevole palette di ombretti, ispirata alla pietra preziosa preferita di Huda, e sfrutta il potere del quarzo rosa. Creata per infondere energia alla tua trousse per il trucco, ti permette di creare look sorprendenti con 18 tonalità rosacee e terrose, declinate in 5 texture preziose e facili da indossare. Prezzo: 67,90€

ROSE QUARTZ SILK BALM

Catturando tutta la lucentezza del quarzo rosa in un tubetto, questo balsamo labbra illuminante in edizione limitata è arricchito con polvere di quarzo rosa e perle di oro rosa per dare alle tue labbra una lucentezza da gioiello! Prezzo: 21,50€

ROSE QUARTZ FACE GLOSS

Un gloss polivalente che dona un bagliore luminoso e rugiadoso in pochi secondi! Ispirato al cristallo di quarzo rosa, la formula scintillante che riflette la luce è impreziosita da perle rosa caldo e champagne dorato, che illuminano tutti i toni di pelle. I tuoi tratti sono naturalmente esaltati da un bagliore roseo. Prezzo: 39,50€

Cosa ne pensate della nuova collezione di Huda Beauty?