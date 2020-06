Avete sempre sognato di diventare una star da copertina della vostra rivista di moda preferita? Ebbene, sappiate che il vostro momento è finalmente arrivato! In queste ore è infatti diventata virale sui social la Vogue Challenge! Ma di che cosa si tratta con precisione?

Ecco cos’è e come funziona la Vogue Challenge!





Sono stati in tantissimi sui social (soprattutto TikTok, ma anche Instagram e Twitter) a finire sulla copertina della rivista di moda più famosa al mondo.

Qui sotto potete trovare alcuni dei video caricati online nelle scorse ore. Fra gli influencer che l’hanno provata troviamo anche James Charles che, come saprete, è uno dei più amati beauty guru al mondo.

Come applicare l’adesivo Vogue su una foto





A meno che non siate esperti con complessi programmi di photo editing come Photoshop, per creare i vostri scatti “fashion” vi basterà usare Picsart. L’applicazione, gratuita, vi permette infatti di applicare sopra ai vostri scatti l’adesivo con il logo della rivista di moda. E in questo modo parteciperete alla Vogue Challenge in modo semplice e veloce. Ma non è finita qui!

Ecco la canzone legata alla sfida



Una volta creati i vostri scatti per la Vogue Challenge dovrete caricare il vostro video su TikTok. Ma quale canzone utilizzare? La risposta è l‘original sound di i.i.i.i.i.il.

La canzone originale, in realtà, si intitola Out West ed è interpretata da Jackboys feat. Young Thug.