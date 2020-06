Quest’oggi su Ginger Generation vi parliamo di Juanfran, un giovanissimo artista spagnolo che da più parti è stato definito come “il Justin Bieber latino”.

Clicca qui per comprare Como Llora!





Juanfran è un giovanissimo e promettente artista delle Isole Canarie che a soli 16 anni ha ottenuto il premio artista rivelazione TOP Urbano Europa 2020. Stiamp parlando della seconda edizione dei premi urban più importanti al mondo, tenutisi di recente al Coliseo di Puerto Rico.

Clicca qui o qui sotto per attivare subito la prova gratis di Disney Plus!

Il percorso, già di estremo successo, di Juanfran inizia con il suo primo singolo Mi morena. La canzone gli ha garantito un enorme seguito in Spagna, dove ha ottenuto in breve tempo la numero uno della Viral Chart di Spotify.

La vera consacrazione per Juanfran, tuttavia, è arrivata con Como llora. il pezzo ha infatti raggiunto la nunero uno delle Viral Chart in ben 20 paesi. Il pezzo è schizzato subito alla numero uno in paesi come l’Argentina, il Cile, El Salvador, in Perù, in Messico, in República Dominicana, Ecuador, Bolivia e Puerto Rico.

Ma non è finita qui! In soli 3 mesi, il video ufficiale della canzone di Juanfran ha superato le 30 milioni di visualizzazioni. Il pezzo è così rimasto fra le tendenze di Youtube Spagna per diverse settimane consecutive.

Ecco il video ufficiale di Como llora di Juanfran!

JuanFran - Como llora (Video Oficial)

Watch this video on YouTube

Di JuanFran e della sua canzone Como Llora fra le altre cose vi abbiamo parlato in questa occasione. Di recente, infatti, il pezzo è diventato virale anche nel nostro paese. Grazie ad alcuni dei nostri più amati TikToker, infatti, la canzone è schizzata alla numero uno della nostra Viral Chart. Fra i tiktoker che hanno cantato Como llora troviamo per esempio Valerio Mazzei, Zoe Massenti e Elisa Maino.