Elettra Lamborghini, come saprete, è una delle cantanti che più ha fatto discutere prima del Festival di Sanremo 2020. La presenza di Elettra, infatti, è stata criticata per la sua, diciamo così, presenza scenica, molto diversa rispetto a quelle a cui l’Ariston è abituato.

Con il soprannome di twerking queen e con le sue curve mozzafiato, Elettra Lamborghini si è in effetti presentata al mondo con un’icona sexy e provocante. Ma la realtà delle cose è tutt’altra ed è molto diversa.

Elettra, lo sappiamo è una ragazza adorabile e ce l’ha dimostrato in tantissime occasioni. Come, ad esempio, la sua conferenza stampa di Sanremo 2020, alla quale abbiamo partecipato anche noi di Ginger Generation.

A Sanremo, Elettra Lamborghini ha parlato della sua esibizione sul palco dell’Ariston, del suo futuro musicale e anche del fidanzato e futuro marito Afrojack.

Ecco cosa ci ha raccontato Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020 su Afrojack!

Elettra Lamborghini parla del suo futuro marito Afrojack a Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini in gara a Sanremo 2020 è scritto da Davide Petrella e Michele Canova. Il pezzo è una canzone che mescola sapientemente ritmi latini, trascinanti e divertenti, su una base catchy e di stampo squisitamente pop. Ma soprattutto è un brano che vuole dare un chiaro segnale di quella che è la direzione già intrapresa da Elettra con il suo album d’esordio Twerking Queen. L’album, uscito per Island Records nel giugno scorso è una conferma di quella che è la sua strada! La musica! Un mondo che è il suo habitat naturale, in cui la sua identità definita e senza filtri ci stupisce di giorno in giorno, come ci ha stupiti sul palco dell’Ariston.

Musica (e il resto scompare) è contenuta all’interno di Twerking Queen -- El resto es nada, l’album in uscita negli store e sulle piattaforme digitali come Spotify il prossimo 14 febbraio.