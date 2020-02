Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, ecco il trailer del film

Lo stavamo aspettando e ora è finalmente qui: la Illumination ha infatti rilasciato il trailer di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Il film nasce come sequel di Minions del 2015 e spin-off della saga di Cattivissimo me. Mentre il primo film si focalizzava sulle ormai iconiche creature gialle, in questo sequel farà il suo ingresso anche un giovane Gru.

Con tutta probabilità il racconto ci spiegherà come è avvenuto l’incontro tra lui e i Minions, svelandoci ovviamente come è iniziato il suo cammino per diventare Cattivissimo.

Guarda il trailer del film:

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo | Trailer Ufficiale (Universal Pictures)

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo è diretto da Kyle Balda e Brad Ableson.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 27 agosto. Nella versione originale Steve Carell tornerà a prestare la propria voce a Gru, mentre il creatore di Cattivissimo me, Pierre Coffin, doppierà i Minion più noti: Kevin, Stuart e Bob.

Nonostante siano passati dieci anni dal debutto di Cattivissimo me, la fortunata saga firmata Illumination ha saputo rimanere sulla cresta dell’onda e nei cuori dei fan. Merito di un protagonista tanto cattivo quanto dal cuore tenero e ovviamente dei suoi aiutanti, i Minions.

Merito del successo planetario della saga è infatti da attribuire all’amore del pubblico nei confronti di queste bizzarre creature gialle. Come veniva raccontato nel film del 2015 il loro unico scopo è servire un padrone super cattivo, questa loro caratteristica li farà incontrare con un giovane Gru proprio in Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.

Siamo curiosi di saperne di più su questo film d’animazione firmato Illumination. Non ci resta che aspettare qualche altra anteprima prima di poter andare a vedere Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo al cinema.

Nel frattempo non perdetevi il divertente trailer italiano del film!