Giuseppe Piscitello, in arte Vergo ha 29 anni e vive a Milano. Bomba è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Bomba di Vergo

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì

Dai mostrati per me, segreti nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti

Ci sta, vita, ci sta

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera babe

Me ne frego dei giudizi

Ci sta, vita, ci sta

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Non farti indietro ma-ma-mai

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei, un bacio nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, ya ya ya ya ya ya ya ya

L’onda, l’onda, l’onda eh

Balla, ya ya ya ya ya ya ya ya

Non farti, non farti indietro mai