Harry Styles torna a collaborare con Gucci per una nuova campagna. Nelle scorse ore Gucci ha infatti pubblicato la prima puntata di OUVERTURE of Something that Never Ended. Stiamo parlando di un nuovo format molto origjnale che vedrà alcuni artisti partecipare in veste di guest star.

Harry Styles, “Ciao Achille” e lo spot Gucci

Nelle scorse ore l’hashtag Ciao Achille è diventato TT su Twitter. Il motivo sta proprio dietro un teaser della campagna promozionale di Gucci con Harry Styles protagonista.

Nel teaser si sentiva “qualcuno” proncunciare Ciao Achille. Un qualcuno dalla voce inconfondibile. Harry è infatti stato immediatamente sgamato dalle directioner.





L’artista, come già anticipato, è poi apparso nello spot che potete recuperare qui sotto in forma integrale.

Episode 3: ‘At The Post Office’ | Featuring Harry Styles | Ouverture Of Something That Never Ended

Ecco la trama dello spot:

La giornata di Silvia, che vediamo recarsi all’ufficio postale per spedire una cartolina, continua a rivelare sviluppi inaspettati. Mentre ascolta involontariamente le conversazioni delle persone in fila, insolitamente tutte ben vestite, il suo sguardo cade su un signore elegante (il celebre critico d’arte italiano Achille Bonito Oliva), impegnato in una curiosa telefonata con un altro personaggio (il cantante e attore Harry Styles). Il volantino enigmatico fa di nuovo capolino, questa volta sotto forma di francobollo. “”At The Post Office”” è diretto da Gus Van Sant e dal Direttore Creativo di Gucci Alessandro Michele.

Nel caso in cui vi steste chiedendo come si chiama la canzone dello spot stiamo parlando di “Grande messe des morts, Op. 5, Requiem: Quid sum miser”, interpretato dal tenore Michael Schade.

Harry, come di certo saprete, è uno dei principali testimonial a livello mondiale del brand Gucci. Il marchio Made in Italy ha accompagnato l’artista inglese nel corso dei suoi ultimi due tour mondiali. Harry Styles, inoltre, ha indossato un particolarissimo vestito di Gucci in occasione del Met Gala 2019.