Giordana – Passeggero: audio e testo della canzone

Giordana Angi pubblica il suo nuovo singolo Passeggero, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) a partire da venerdì 26 novembre.

La traccia, dal sapore latino, è il primo assaggio del nuovo progetto musicale a cui la cantautrice sta lavorando e rappresenta un cambio di sonorità per Giordana dopo il precedente album Mi muovo.

Audio Passeggero di Giordana

Testo Passeggero di Giordana

Ero neve in mezzo al cielo

uno stato passeggero

ora sono altro, acqua dentro gli occhi tuoi

sono viva e mi distraggo

posso diventare fango

sono in viaggio non rimango

vado, oltrepasso e ci casco

Sbaglio ad ogni passo

non rimane mai niente, passo

tutto il tempo sono un passeggero

non rimango sono un passeggero

Scorro come l’acqua di un fiume

ma se mi fermassi ci annegherei

scorro non c’è niente che mi fa stare meglio di così

ma stavolta non la sento quella nostalgia di vento

questi piedi come radici mi terrebbero qui

Passo, passo

in un attimo una vita

passo, passo

quando non è finita

passo, tu non farmi passare

Ma non puoi restare acqua

quando hai l’anima di carta

e così mi sono persa

si ferma nel tuo letto il mio viaggio

Sbaglio ad ogni passo

non rimane mai niente, passo

tutto il tempo sono un passeggero

non rimango sono un passeggero

Scorro come l’acqua di un fiume

ma se mi fermassi ci annegherei

scorro non c’è niente che mi fa stare meglio di così

ma stavolta non la sento quella nostalgia di vento

questi piedi come radici mi terrebbero qui

Passo, passo

in un attimo una vita

passo, passo

quando non è finita

passo, tu non farmi passare

Io sono passeggero

e non vedo più la riva

io sono passeggero

io sono viva

Scorro come l’acqua di un fiume

ma se mi fermassi ci annegherei

scorro non c’è niente che mi fa stare meglio di così

ma stavolta non la sento quella nostalgia di vento

questi piedi come radici mi terrebbero qui

E io morirò così

io morirò ballando

io morirò così

io morirò amando

io morirò così

io morirò sbagliando

buoni sentimenti

E io morirò così

io morirò ballando

io morirò così

io morirò amando

io morirò così

io morirò sbagliando

buoni sentimenti

Io sono passeggero

e non vedo più la riva

io sono passeggero

io sono viva