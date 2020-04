Harry Styles: ecco cosa sta facendo durante la quarantena da Coronavirus

Proprio qualche giorno fa vi avevamo proposto un recap riguardo agli One Direction e a quello che stanno facendo in quarantena. Ecco che, a proposito, nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento a riguardo da parte di Harry Styles in persona!





Intervistato dalla trasmissione radiofonica Open House Party, Harry Styles ha rivelato tutto quello che sta combinando in questo difficile periodo di isolamento. Harry, per fortuna, sta benissimo, seppure sia un vero peccato che non possa esibirsi in tour dal vivo, come vi aveva promesso.

Harry ci ha raccontato che in questi giorni, fra le altre cose, sta recuperando la serie Tiger King e che si sta facendo un sacco di maschere per il viso, che l’hanno sentire molto meglio con sé stesso.

Harry, in questo periodo difficile per tutti, non si trova (fortunatamente) da solo. L’artista degli One Direction sta passando la quarantena a Los Angeles insieme a tre amici e al suo manager. L’artista, inoltre, ha rivelato che sta sfruttando questo tempo per rimettersi a scrivere nuove canzoni, anche se non si sente assolutamente in dovere di finirle in fretta e furia. Al contrario, Harry ha spiegato che proprio l’isolamento gli sta permettendo di sedersi tranquillo in una stanza e suonare con tutta la calma del mondo.

Qui sotto potete ascoltare l’intervista completa dove Harry Styles parla della sua quarantena!

Come vi avevamo raccontato qui, Harry Styles è stato uno dei tanti artisti costretti a posticipare la sua tournée mondiale. Il Love on Tour 2020, infatti, a causa del Coronavirus è stato spostato direttamente al 2021. Le date italiane, inzialmente fissate a maggio, sono così state spostate al 12 e al 13 febbraio 2021 sempre all’Unipol Arena di Bologna e al Pala Alpitour di Torino. I fan italiani, dunque, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo per ascoltare per la prima volta dal vivo i pezzi di Fine line!