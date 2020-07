Charli D’Amelio è entusiasta all’idea del reality show sulla sua famiglia

Come vi avevamo anticipato, sembrerebbe proprio che Charli D’Amelio, la più seguita tiktoker al mondo, stia per fare il suo debutto in tv.

La webstar statunitense sarebbe infatti intenzionata a girare un reality show insieme alla sua famiglia! Lo scorso aprile, la notizia era rimbalzata online. Tutto nasceva da un’intervista esclusiva concessa a Entertainment Tonight e qui sotto potete recuperare le sue dichiarazioni:

Sarebbe davvero molto divertente se le persone vedessero quello che c’è oltre ai miei TikTok. Nessuno ha mai la possibilità di vederlo. Ma sono in tanti a pensare che le dinamiche all’interno della nostra famiglia siano davvero belle!

Nel corso della stessa intervista anche i genitori di Charli D’Amelio, Heidi e Marc, insieme alla sorella Dixie avevano confermato di essere al lavoro su un progetto simile.

I genitori, in particolare, avevano sottolineato di essere felici di poter far parte di uno show di questo tipo. Ebbene, le due sorelle D’Amelio sono tornate a parlare di questo sogno, lasciando ben sperare che possa diventare realtà.

Le due ragazze sono appena diventate testimonial di un marchio di jeans. E hanno rivelato a Cosmopolitan che con il passare dei mesi l’idea non è affatto stata accantonata. Charli D’Amelio e Dixie hanno dunque rivelato come sarebbe la loro vita sapendo di essere costantemente riprese.

Ci speriamo assolutamente. E ci sono alcune cose in fase di lavorazione. Sono entusiasta all’idea che le persone possano assistere alle dinamiche della nostra famiglia. Noi siamo molto uniti, dunque c’è qualcosa che vorrei venisse messo in luce maggiormente. Sarebbe molto entusiasmante e spero davvero che accada. Penso che ci saranno dei momenti in cui saremo un po’ nervosi. Ma è bello sapere che le persone sapranno qualcosa in più sulle nostre personalità.

Sembra quindi che a breve potremo assistere ad uno show con Charli D’Amelio e la sua famiglia come protagoniste assolute!