The Afterglow di Ed Sheeran: è davvero questo il titolo del nuovo singolo dell’artista britannico? Ecco tutto quello che sappiamo!

Sembrerebbe che Ed Sheeran stia per tornare. Non è chiaro se con un promo single o se con il primo prodotto della sua nuova era discografica. Sta di fatto che si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile come back discografico anticipato nelle prossime ore da questa The Afterglow (o forse solo Afterglow, il titolo non è chiaro).

Ma perché si sta parlando tanto di questa nuova canzone? Beh, è presto detto: nelle scorse ore, Power Radio, nota rete radiofonica britannica, ha parlato per la prima volta del singolo.

The Afterglow di Ed Sheeran: ecco l’annuncio di Power Radio

🚨 Ed Sheeran is back with new single titled ‘The Afterglow’ and it will hit radio stations at 6am ET on December 21st! 🎶 pic.twitter.com/9PuLntLupt — Power Radio 🎄 (@wearepoweruk) December 19, 2020

Stando ai rumors, dunque, questa nuova canzone arriverà come regalo di Natale. Il pezzo sarà pubblicato alle ore 6 del mattino, secondo il fuso italiano, del prossimo 21 dicembre.

Una gran bella sorpresa e una piccola luce in un periodo davvero molto buio. Ed, in ogni caso, non sembra ancora aver confermato nulla, perlomeno sul suo unico profilo social attivo, ovvero Instagram.

L’ultimo post di Ed Sheeran su Instagram risale allo scorso 1 settembre, quando l’artista ha confermato l’arrivo al mondo della sua prima figlia. La piccola Lyra Antarctica Seaborn Sheeran è nata dalla relazione con la sua storica compagna, Cherry Seaborn.

Non vediamo davvero l’ora di scoprire quello che Ed Sheeran ha in serbo per noi per il 2021!