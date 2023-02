Another End: tutto sulla love story futuristica di Piero Messina

Another End è il titolo del nuovo film del regista siciliano Piero Messina che tornerà presto al cinema con una storia d’amore futuristica con un cast internazionale.

Quando uscirà il film

Le riprese di Another End, che si sono svolte tra Roma e Parigi, si sono appena concluse. Bisognerà quindi aspettare ancora prima di poter vedere il film al cinema.

Il cast del film

Nel film di Piero Messina vedremo un cast di nomi internazionali: Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo.

Di che cosa parla Another End

In un futuro prossimo esiste la possibilità di salutare le persone che non ci sono più, cercando un modo per alleviare il dolore del distacco, un tempo in più per imparare a dirsi addio.

Cosa resta di tutto l’amore che i corpi si promettono quando il loro tempo finisce?

Le parole del regista

Per me prima che un film di fantascienza Another End è un storia d’amore. Sull’ amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce in silenzio nei corpi. Di nascosto. Come un segreto del corpo.

Il film il secondo lungometraggio di Piero Messina dopo l’attesa del 2015. Successivamente il regista ha diretto anche la seconda stagione di Suburra nel 2019 e L’Ora – Inchiostro contro piombo nel 2022.