Ultimo pubblica un nuovo video di Tutto questo sei tu

Il cantautore romano Ultimo annuncia un inaspettato regalo al suo pubblico che deve restare a casa come da disposizioni ministeriali, data l’emergenza sanitaria in corso.

Dopo aver scritto un post su Instagram in cui ne preannunciava l’uscita, il cantautore pubblica oggi, a sorpresa, il nuovo video di Tutto questo sei tu. Il nuovo video è una speciale versione piano, voce e violino ed è stata registrata a Los Angeles, nei prestigiosi Capitol Studios. Il video è disponibile su YouTube. Ecco le sue parole che annunciano questa sorpresa.

“In questo momento tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare è rispettare le misure messe in atto dal Governo e stare a casa, per salvaguardare la salute di tutti.Ma possiamo continuare a fare e ascoltare musica, la cosa che più di ogni altra preferisco.Per questo motivo, ho deciso di regalarvi una versione piano, voce e violino di Tutto questo sei tu registrata mentre ero a Los Angeles, nei Capitol Studios. Ho cercato di finire il più velocemente possibile per sistemare l’audio e farvelo vedere. Un buon modo per stare insieme, tenerci compagnia e rimanere connessi… da casa!”.

Ultimo e il grande successo di questo brano

Tutto questo sei tu, ultimo singolo dell’artista, certificato disco d’oro, è uscito lo scorso dicembre, ha debuttato alla prima posizione della classifica ufficiale FIMI/Gfk e ad oggi conta oltre diversi milioni di stream su Spotify. Come ricorderete, Ultimo ha presentato questo brano in occasione della semifinale del talent show di Sky Uno, X Factor 13.

Il nuovo video di Tutto questo sei tu, in versione acustica piano, violino e voce

ULTIMO - TUTTO QUESTO SEI TU (Live Acoustic Version L.A. Capitol Studios)

