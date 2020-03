Maratona Harry Potter: la saga completa su Italia 1

Harry Potter torna in tv con la saga al completo! Con la quarantena e le nuove disposizioni del governo a causa del Coronavirus è necessario restare a casa. Vi abbiamo già suggerito alcune idee per prendervi cura di voi e passare il tempo. Sicuramente la saga del maghetto più famoso del mondo è tra queste, soprattutto se siete grandi fa della saga.

L’appuntamento è su Italia 1 il 16 marzo in prima serata quando andrà in onda Harry Potter e la Pietra Filosofale. La maratona prosegue ogni lunedì, sempre in prima serata su Italia 1. Ad annunciarlo è stato lo stesso canale Mediaset tramite la propria pagina Facebook.

Ecco l’annuncio ufficiale di Italia 1:

Dopo Harry Potter e la Pietra Filosofale sarà la volta di Harry Potter e la Camera dei Segreti e Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. La saga continua con Il Calice di Fuoco, L’Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e I Doni della Morte: Parte I e II.

Nonostante la saga cinematografica del famoso maghetto sia finita ormai da diversi anni i fan continuano ad appassionarsi alla storia del personaggio nato dalla fantasiosa penna di J.K. Rowling. Questo periodo sarebbe perfetto anche per leggere o rileggere la saga letteraria… fino a prova contraria abbiamo parecchio tempo!

Per quanto riguarda le news riguardanti il Wizarding World della Rowling vi ricordiamo che attualmente la Warner sta lavorando al terzo episodio della saga di Animali Fantastici. Terzo di cinque film, Animali Fantastici 3 ha purtroppo subito uno slittamento. La produzione è iniziata ma, come vi avevamo già anticipato, non vedremo il film prima di novembre 2021. Non ci resta che fare un rewatch nel frattempo!

Per tutte le altre news continuate a seguirci, vi terremo informati!