Ultimo canta Pianeti al Circo Massimo: il video dell’esibizione

Ultimo si appresta alla conclusione del suo attesissimo Ultimo negli Stadi 2022. Ieri sera, in presenza di 70.000 persone, l’artista si esibito incantando il Circo Massimo e realizzando così il suo sogno, rimandato da oltre due anni a causa della pandemia.

Ecco uno dei tanti video che sono stati diffusi in rete, in cui il cantante porta la sua Pianeti nella meravigliosa cornice del circo romano lasciandola intonare al suo amato pubblico.

Le parole di Ultimo dopo il concerto al Circo Massimo

Roma, ho delle parole da dedicarti dopo ieri sera. Non so come possa sdebitarmi per quello che ho visto e sentito. Non riuscivo a vedervi tutti eppure vi ho sentiti uno per uno, tutti e 70.000. Io sono uno partito da solo, con un pianoforte, le mie canzoni e nient’altro… e vedere che sono arrivato a tutto questo mi fa credere nella bellezza dei sogni. Come ho gridato ieri alla fine del concerto ‘abbiamo vinto noi’!!! Quelli in cui nessuno credeva. Quelli lasciati fuori. Quelli che ancora sperano che le cose possano cambiare. Quelli che, sbagliando, hanno chiamato ultimi… e stavolta hanno vinto. Roma, 17 Luglio 2022, una notte che rimarrà per sempre.