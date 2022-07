Tiziano Ferro: il Fisco stabilisce il pignoramento di 9 milioni di euro

L’ Agenzia delle Entrate ha stimato a carico del cantante Tiziano Ferro un debito complessivo di 9 milioni di euro nell’ambito di una battaglia legale tra il fisco e l’artista che va avanti da anni.

La decisione, emessa dal Tribunale di Latina, è arrivata il 15 luglio scorso e prevede il pignoramento presso la società Tzn Srl del cantante. A riportare la notizia, il quotidiano Latina Oggi.

Il motivo di quanto stabilito? L’artista non avrebbe versato le tasse (nello specifico Irpef, Iva e Irap) nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, periodo in cui Tiziano Ferro viveva a Londra.

Il cantautore, da anni residente negli Stati Uniti e in particolare a Los Angeles, si era opposto al pignoramento, ma secondo il tribunale non c’erano i presupposti per la sospensione della procedura.

Tuttavia, si tratta di un provvedimento solamente cautelare. Tiziano Ferro potrà ancora fare valere le proprie ragioni.

Tiziano Ferro il nuovo album in arrivo

Il primo annuncio discografico del 2022 è arrivato a poche ore dall’inizio dell’ anno in corso e a darlo, attraverso i suoi canali social, è stato proprio il cantautore originario di Latina.

Tiziano, che ha festeggiato 20 anni di carriera, ha voluto condividere con i suoi fan la data di uscita e il titolo del suo prossimo disco di inediti: l’11 novembre 2022 uscirà infatti il nuovo album, intitolato Il mondo è nostro.

L’album, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli, arriverà a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro di studio Accetto Miracoli e sarà l’ottavo disco di inediti di Tiziano Ferro.

“Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare.

E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare? Intanto spero sia un’estate serena”, ha detto Tiziano lo scorso giugno.

Il tour negli stadi di Tiziano: i biglietti