Gaia Gozzi e tutti i protagonisti nel nuovo promo di Amici Speciali

Tutto è pronto per uno spettacolo imperdibile con Amici Speciali: Uniti per l’Italia. I talentuosi protagonisti del nuovo format condotto da Maria De Filippi sono: Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi, Javier, The Kolors, Giordana, Alessio Gaudino, Alberto Urso, Umberto, Random e Gabriele.

Quasi tutti sono di casa negli studi Elios di Roma e anche per la versione classica del talent, fatta eccezione del giovane rapper Random. Di lui vi abbiamo parlato qui e in passato abbiamo avuto anche occasione d’intervistarlo.

Non una competizione ma una gara di solidarietà tra talenti

Riguardo il meccanismo di Amici Speciali con Tim: uniti per L’Italia, non sappiamo ancora molto. Ma sicuramente non si tratterà di una competizione vera e propria, quanto piuttosto un modo per intrattenere con leggerezza attraverso il canto e la danza. E per dare un contributo concreto a chi è impegnato in prima linea con l’emergenza sanitaria in corso.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5″, si legge relativamente al primo annuncio ufficiale relativo all’ inizio del programma.

Amici Speciali, vi ricordiamo, andrà in onda prossimamente su Canale 5. Ecco il nuovo promo con tutti i protagonisti tra cui la vincitrice di Amici 19, la bravissima cantante Gaia Gozzi:

Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia: SHOW MUST GO ON!

