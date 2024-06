Tutto chiede salvezza 2: in anteprima a Giffoni 54

Tutto chiede salvezza 2 si prepara ad arrivare a Giffoni 54 con un evento speciale in cui sarà presentata la seconda stagione della serie Netflix a due anni dalla presentazione della prima stagione che era stata presentata sempre al festival. Per l’occasione i juror avranno l’opportunità di esplorare i nuovi capitoli della vita di Daniele (Federico Cesari), immergendosi in una narrazione intensa e avvincente che scandaglia la complessità dell’animo umano, alla ricerca di salvezza.

A Giffoni saranno presenti saranno il regista Francesco Bruni, lo sceneggiatore Daniele Mencarelli, insieme ai protagonisti Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer.

La trama di Tutto chiede salvezza 2

Sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciato Daniele e la nave dei pazzi.

Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l’intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all’intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell’ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

