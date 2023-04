The Portable Door: dall’8 aprile su Sky il nuovo film di Patrick Gibson, Nikolai di Shadow and Bone 2

Se avete amato Nikolai di Shadow and Bone non potete perdere il nuovo film di Patrick Gibson, The Portable Door. In esclusiva italiana su Sky e Now Tv l’8 aprile arriva The Portable Door, il nuovo fantasy per i fan di Harry Potter e Shadow and Bone.

La pellicola vede nei panni del protagonista maschile Patrick Gibson, interprete di Nikolai nella nuova stagione di Shadow and Bone, ed il cast vanta anche i grandi nomi di Christoph Waltz e Sam Neil.

Ecco il trailer italiano di The Portable Door

La trama di The Portable Door

Racconta la storia di Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells (Christoph Waltz), amministratore delegato dell’azienda, e il manager Dennis Tanner (Sam Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scoprono quindi la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

Avrete già capito che le vibes alla Harry Potter non mancano.

Il cast di The Portable Door

Oltre a Patrick Gibson, Christoph Waltz e Sam Neil nel cast del film figurano anche: Miranda Otto, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das, Damon Herriman, Christopher Sommers, Jason Wilder, Diana Lin, Lin Yi, Peter Phan, Tori Webb, Lillie Wallace, Jasmine Barui, Seth Collier, Sharon Brooks, Finn Treacy, Savanna Crasto, Chris Bridgewater e Rachel Biazzo.

La pellicola è diretta da Jeffrey Walker (Dance Academy: Il ritorno) e la sceneggiatura è basata sulla popolare serie di romanzi fantasy composta da sette libri scritta da Tom Holt.

