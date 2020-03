Bentornati 5 Seconds of Summer! Esce quest’oggi, 27 marzo, in tutti i negozi e nelle piattaforme di streaming e online come Spotify il loro nuovo album, intitolato Calm!

Calm dei 5 Seconds of Summer, vi ricordiamo, arriva a due anni di distanza dal fortunatissimo YoungBlood. Anche questo album dimostra la grande versatilità musicale della band australiana, che conferma la sua linea melodica fortemente influenzata dal rock e dall’elettronica.

Il nuovo album dei 5 Seconds of Summer, di cui trovate tutti i testi e le traduzioni qui sotto, è stato anticipato prima di tutto dal brano Easier. Al pezzo ha poi fatto segutio la scatenata Teeth, inserita nella colonna sonora della terza stagione di Tredici.

Nelle scorse settimane, inoltre, la band ha rilasciato anche gli estratti No Shame e Old Me. Questo secondo pezzo in particolare ha fatto molto emozionare i fan, in quanto il suo video ufficiale include un omaggio ai One Direction. Ve ne avevamo parlato noi di Ginger in questo post su Instagram di qualche giorno fa!

Al disco fra gli altri, ha partecipato molto attivamente anche Benny Blanco. Il produttore ha messo il suo tocco al pezzo Best Years.

Qui sotto trovate la tracklist completa del nuovo disco dei 5 Seconds of Summer. Vi ricordiamo che cliccanndo su ogni titolo delle canzoni troverete il link per acquistare Calm e il testo e la traduzione del pezzo.





Easier

Teeth

No Shame

Red Desert

Old Me

Wildflower

Best Years

Not In The Same Way

Lover Of Mine

Thin White Lies

Lonely Heart

High

La band australiana, in teoria, si sarebbe dovuta esibire nel mese di maggio nel nostro paese. Purtroppo, considerata l’attuale emergenza sanitaria, il live al Forum di Assago dovrebbe essere quasi di certo cancellato. O, perlomeno, spostato. Continuate a seguirci su Ginger per tutti gli aggiornamenti del caso sui 5SOS!