Purtroppo bisognerà aspettare ancora un po’ per riveere i 5 Seconds of Summer nuovamente nel nostro paese. Live Nation, l’agenzia che organizza i concertii della band australiana nel nostro paese, ci ha appena dato la brutta notizia: il tour 2020 dei 5SOS è ufficialmente spostato!

Alla luce dell’emergenza Coronavirrus che ha travolto il nostro paese e il mondo intero, per ovvi motivi legati alla salute pubblica, i live 2020 del gruppo non si terranno. Ma non disperate! Per fortuna il live non è stato cancellato, ma semplicemente spostato!

Il prossimo anno, infatti, i 5 Seconds of Summer torneranno nel nostro paese per farci scatenare con il loro scatenato electro-rock!

5SOS: tutto quello che c’è da sapere sul tour 2020 e sulle nuove date

Come vi avevamo raccontato qui, inizzialmente, i 5SOS avrebbero dovuto esibirsi il 29 maggio a Milano (Mediolanum Forum) e il 30 maggio a Padova (Kioene Arena).

Le location per il 2021 resteranno invariate. Le nuove date sono:

29 aprile 2021 – Milano (Lorenzini District)

1 maggio 2021 – Padova (Kioene Arena)

Il No Shame Tour, vi ricordiamo, sarà la prima occasione nel corso della quale il gruppo presenterà dal vivo ai fan italiani i pezzi inclusi nel disco Calm.

Ad anticipare l’uscita del progetto la scatenata canzone Teeth, inclusa nella colonna sonora della terza stagione di Tredici di Netflix. Nella sua realizzazione, il singolo può vantare il sound della leggendaria chitarra solista di Tom Morello (Rage Against the Machine) e la collaborazione di Ryan Tedder, leader degli OneRepublic.

Calm dei 5Sos, vi ricordiamo, include anche i singoli Easier e Wildflower.

Le info sui biglietti del tour 2021 dei 5 Seconds of Summer in Italia

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date, seguiranno nei prossimi giorni maggiori informazioni sulla loro riallocazione.