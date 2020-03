Elite 3: Danna Paola dice addio al suo personaggio su Instagram?

Il finale della terza stagione di Elite è sembrato chiudere le story-line di molti personaggi (scopri i dettagli qui). Netflix non ha ancora detto nulla su una quarta stagione e nel pubblico convivono diverse teorie. Danna Paola sembra aver scritto una lettera di addio al suo personaggio Lucrecia sui social. Ecco qualche dettaglio in più!

Lucrecia quanto sei fortunata ad essere arrivata fino a qui, scrive l’attrice parlando del suo alter ego in Elite 3. Che fortuna condividere il tuo corpo e le tue ombre. Fin da quelle fredde notti di gennaio in cui sognavo a occhi aperti per poter sfruttare al massimo ogni momento. Fino ad oggi non ho mai smesso di approfittare e imparare da te. Nessuno dice di no e siamo qui. Il post finisce con una firma in ricordo della “regina del dramma” de Las Encinas. Parole che sanno di addio e che non arrivano del tutto inaspettate. L’evoluzione del suo personaggio è stata senza dubbio una delle migliori nel corso delle tre stagioni.

Se ripensiamo al finale di Elite 3, in quello di Lu potremmo benissimo leggerci un capitolo chiuso. La ragazza è infatti partita per New York con Nadia e ha ormai smesso di rincorrere Guzman. La lontananza dal fratello potrebbe significare una chiusura definitiva anche di quella storia e in generale dall’idea di aver (anche se non intenzionalmente) ucciso Polo. Tra tutti i personaggi il suo, quello di Nadia e dei nuovi arrivati sembrano aver esaurito ciò che avevano da dire anche se rimane una possibilità di ritorno per Nadia vista la sua storia con Guzman appena sbocciata.

Ecco il post di Danna Paola: