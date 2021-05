Traduzione Testo Our Song Niall Horan e Anne Marie: ecco la nuova canzone dell’artista dei One Direction!

Niall Horan è tornato con un nuovo pezzo, anche se non si tratta di una canzone solista per un nuovo ideale album seguito di Heartbreak Weather. L’artista degli One Direction pubblica oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store One Day, una collaborazione con Anne Marie.

I due artisti avevano anticipato l’arrivo della canzone con una serie di teaser social. Nei giorni scorsi, inoltre, su Instagram è apparsa la prima vera anticipazione audio del pezzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niall Horan (@niallhoran)

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Our song di Niall Horan e Anne Marie!

Traduzione testo Our Song Niall Horan e Anne Marie

Testo

[Intro] Just when I think you’re gone, hear our song on the radioJust like that, takes me back to the places we used to go [Pre-Chorus: Both] I will be waking up aloneI have not thought of it for daysI will be honest it’s better off this wayEverytime I think I can get you out of my headYou never ever let me forget ’cause [Chorus: Both] Just when I think you’re gone, hear our song on the radio…

Traduzione

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus!

Proprio quando penso che tu te ne sia andato, ascolta la nostra canzone alla radio

proprio così,mi riporta ai luoghi dove andavamo una volta

io mi sveglerò da solo

non ci ho pensato per giorni

io sarò onesto, va meglio così

ogni volte che penso che posso toglierti dalla mia testa

tu non mi hai mai permesso di dimenticare perché

proprio quando penso che te ne sei andato, sento la nostra canzone in radio….