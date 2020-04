Toosie Slide segna la prima incursione di Drake nel mondo della danza. La canzone e il relativo ballo prendono il nome dall’influencer dei social media di Atlanta Toosie che il 29 marzo (cinque giorni prima dell’uscita della canzone) ha pubblicato un video mentre ballava una coreografia realizzata in quarantena.

Audio di Toosie slide

Testo di Toosie slide

Black leather glove, no sequins

Buckles on the jacket, it’s Alyx shit

Nike crossbody, got a piece in it

Got a dance, but it’s really on some street shit

I’ma show you how to get it

It go right foot up, left foot, slide

Left foot up, right foot, slide

Basically, I’m sayin’ either way, we ’bout to slide

Can’t let this one slide, ayy

Don’t you wanna dance with me? No?

I could dance like Michael Jackson

I could give you thug passion

It’s a Thriller in the trap where we from

Baby, don’t you wanna dance with me? No?

I could dance like Michael Jackson

I could give you satisfaction

And you know we out here every day with it

I’ma show you how to get it

It go right foot up, left foot, slide

Left foot up, right foot, slide

Basically, I’m sayin’, either way, we ’bout to slide

Can’t let this one slide, ayy (Who’s bad?)

Two thousand shorties wanna tie the knot

Two hundred shooters on my brother’s block

Petal off a rose like I love her not, maybe not

I don’t know what’s wrong with me, I can’t stop

Won’t stop, woah, yeah, never stop

Got so many opps, I be mistakin’ opps for other opps

Got so many people that I love out of troubled spots

Other than the family I got, it’s either you or me

That’s just how I think, it’s either you or me

This life got too deep for you, baby

Two or three of us about to creep where they stayin’

Black leather glove, no sequins

Buckles on the jacket, it’s Alyx shit

Nike crossbody, got a piece in it

Got a dance, but it’s really on some street shit

I’ma show you how to get it

It go right foot up, left foot, slide

Left foot up, right foot, slide

Basically, I’m sayin’ either way, we ’bout to slide

Can’t let this one slide, ayy (Who’s bad?)

Toosie slide, then I hit it double-time

Then I hit a spin ’cause we spun their block a couple times

If it’s not the right time, there’ll always be another time

I’m not even trippin’, we’ll just see ’em in the summertime

Can’t describe the pressure I be puttin’ on myself

Really, I just can’t afford to lose nobody else

If they movin’ shaky, we’ll just do this shit ourselves

If I’m movin’ shaky, Chubbs’ll do this shit himself

Solo niggas, only YOLO, for real

Heard a lot about you but we don’t know for real

Next time, guarantee the truth’ll get revealed

Traduzione di Toosie slide

Guanti in pelle nera, senza paillettes

Fibbie sulla giacca, è roba di Alyx

Borsa a tracolla Nike, ne ho un pezzo dentro

Ho una danza, ma è davvero una m*** di strada

Ti mostrerò come impararla

Porta il piede destro in alto, fai scivolare il piede sinistro

Piede sinistro su, mentre il piede destro scivola

In effetti, sto dicendo in entrambi i casi, stiamo per scivolare

Non posso lasciarlo scivolare

Non vuoi ballare con me? No?

Potrei ballare come Michael Jackson

Potrei darti la passione folle

È come Thriller nella trappola da cui noi veniamo

Piccola, non vuoi ballare con me? No?

Potrei ballare come Michael Jackson

Potrei darti soddisfazione

E sai che siamo fuori ogni giorno con questa roba

Ti mostrerò come impararla

Porta il piede destro in alto, fai scivolare il piede sinistro

Piede sinistro su, mentre il piede destro scivola

In effetti, sto dicendo in entrambi i casi, stiamo per scivolare

Non posso lasciarlo scivolare (chi è il cattivo?)

Duemila ragazzine vogliono sposarsi

Duecento tiratori nel quartiere di mio fratello

Togli il petalo da una rosa come ama, non m’ama

Non so cosa c’è che non va in me, non riesco a smettere

Non mi fermo, sì, non si ferma mai

Ho ottenuto così tanti haters, che li confondo con gli altri

Ho così tante persone dai guai che adoro dai casini

A parte la famiglia che ho, o tu o io

È così che penso, o tu o io

Questa vita è diventata troppo profonda per te, piccola

Due o tre di noi stanno per inquietarsi dove stanno

Guanti in pelle nera, senza paillettes

Fibbie sulla giacca, è m*** Alyx

Borsa a tracolla Nike, ne ho un pezzo dentro

Ho una danza, ma è davvero una m*** di strada

Ti mostrerò come impararla gingergeneration

Porta il piede destro in alto, fai scivolare il piede sinistro

Piede sinistro su, mentre il piede destro scivola

In effetti, sto dicendo in entrambi i casi, stiamo per scivolare

Non posso lasciarlo scivolare (chi è il cattivo?)

Scivolo con i piedi, poi faccio un doppio colpo

Poi ho fatto un giro perché abbiamo girato il loro quartiere un paio di volte

Se non è il momento giusto, ci sarà sempre un’altra volta

Non sto nemmeno impazzendo, li vedremo solo in estate

Non posso descrivere la pressione che sto esercitando su me stesso

Davvero, non posso permettermi di perdere nessun altro, sì

Se si muovono traballanti, faremo questa roba da soli

Se mi muovo traballante, Chubbs lo farà da solo

N*** da soli, solo YOLO, per davvero

Ho sentito molto parlare di te ma non sappiamo davvero

La prossima volta, vi garantisco che la verità verrà rivelata