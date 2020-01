Elodie – Non è la fine ft. Gemitaiz: video, significato e testo

Elodie è tornata con un nuovo singolo. La canzone si intitola Non è la fine ed è un featuring con Gemitaiz, in rotazione radiofonica a partire dal 10 gennaio. Il brano è il primo singolo estratto dal nuovo album della cantante, This Elodie, che conterrà anche il singolo in gara a Sanremo, Andromeda, scritto per Elodie da Mahmood e da Dario Faini.

La canzone parla di un rapporto poco equilibrato in cui si finisce per annullarsi e per perdere la propria personalità. Ma non è mai troppo tardi per ritrovare se stessi perché, come dice il testo, “Non è la fine”.

Testo

Osservo la sequenza di parole eh

uscire dalla tua bocca

tu parli sento solo la neve eh

leggera e immobile sulla mia faccia

seguo le tue mani che si agitano

prova a fare lo stesso ma no no io no

non sono come te no

Non sono più come vorrei

prima avrei dato solo il meglio di me

ma ti ho seguito negli angoli bui

sperando di trovare il giusto spazio

Per non svanire

non è la fine

non è la fine

non è la fine

non è la fine

non è la fine

Fermo il tempo un flashback

vado oltre non c’è che pioggia

di pezzi di ghiaccio fra mille parole

tutta questa neve

fa sempre più rumore

se non libero le mie ali

dopo sarà la mia fine

non sono più come vorrei

prima avrei dato solo il meglio di me

ma ti ho seguito negli angoli bui

sperando di trovare il giusto spazio

Per non svanire

non è la fine

non è la fine

non è la fine

non è la fine

non è la fine

Ah non è la fine

brucio le ali

tutte le mattine

cado giù da duecento piani

volo faccio tzzz come le lattine

ti ho seguita poi non sapevo come ripartire

non esiste rosa senza spine

faccio il cash senza le rapine

non andavo bene a scuola

stavo nel mio mondo Cronenberg Cristopher Nolan

mai toccata una pistola

ho visto la fine dentro un paio di occhi viola

Questi forse pensano che scherzo

che ho sanguinato per essere me stesso

la mia vita è l’unico compromesso

almeno è l’unico che ho promesso

Non è la fine

non è la fine

non è la fine