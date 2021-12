Cobra Kai 4: il trailer ufficiale rilasciato da Netflix

Cobra Kai torna su Netflix il 31 dicembre con la sua quarta stagione, composta da 10 episodi.

Dopo il finale del terzo capitolo che ci ha lasciato con il fiato sospeso, la prossima stagione sarà incentrata sul torneo di All Valley che ritorna ad essere l’elemento centrale della storia, proprio come nella tetralogia The Karate Kid.

Nel primo teaser della nuova stagione, dunque, vediamo Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) per la prima volta fianco a fianco nel combattere un nemico comune: il controverso John Kreese (Martin Kove).

Nel video trailer ufficiale appena rilasciato da Netflix fa la sua comparsa un vecchio avversario di Daniel, l’ambiguo e spietato Terry Silver (Thomas Ian Griffith) nonché braccio destro di Kreese nel terzo capitolo della saga originale.

Ecco il trailer ufficiale di Cobra Kai 4

La sinossi della quarta stagione

Il passato e le rivalità non si dimenticano. La quarta stagione di Cobra Kai debutta in tutto il mondo il 31 dicembre, solo su Netflix.

La serie è ambientata trent’anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo.

Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?