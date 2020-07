Tom Holland è solitamente molto riservato riguardo la sua vita privata, ma questa volta sembra molto fiero di mostrare la sua ragazza al mondo intero! L’attore 24enne di Spider-Man ha reso “Instagram official” la sua relazione con la modella ed attrice Nadia Parkes pubblicando una sua foto sul proprio profilo.

Tom ha condiviso una foto di Nadia con una mascherina con alle spalle un bellissimo cielo pieno di nuvole; lui non l’ha ne taggata, ne ha messo una didascalia, ma la foto parla chiaro.

Ecco la foto pubblicata da Tom Holland su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 27 Lug 2020 alle ore 9:31 PDT

Le voci su una relazione tra i due sono iniziate a girare già da qualche mese e pare che abbiano passato la quarantena insieme. “Tom e Nadia avevano appena iniziato a frequentarsi quando è stato annunciato il lockdown a Londra” ha detto una fonte al Daily Mail. “Hanno deciso di fare la quarantena insieme e le cose stanno andando alla grande tra di loro. Tom Holland ha detto a famiglia ed amici che hanno ufficialmente una relazione e che vivere insieme così presto ha reso il loro amore più forte“.

Chi è Nadia Parkes:

Il primo ruolo importante di Nadia Parkes come attrice è stato in The Spanish Princess che ha ottenuto poco dopo la scuola di recitazione LAMDA a Londra nell’estate del 2018. Nella mini-serie interpreta Rosa, una delle dame di compagnia della Principessa Catherine. Nadia ha anche partecipato ad un episodio di Doctor Who andato in onda a Febbraio 2020: “Onestamente, sono ossessionata da Doctor Who da quando ho 12 anni” ha detto durante un’intervista con la modella Grace McGovern in una puntata del suo podcast What They Don’t Tell You About a Novembre 2019.

Nadia è anche amiche delle attrici di GOT Sophie Turner e Maise Williams.