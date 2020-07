Il Collegio sarebbe stato confermato per altre tre stagioni

Il docu-reality più amato dai giovanissimi sta per tornare su Rai Due. Per questo motivo, c’è grande interesse per le riprese in corso e la messa in onda de Il Collegio 5 che verrà trasmesso dal 27 ottobre sulla seconda rete Rai.





Come sappiamo, il viaggio nel tempo con Il Collegio ci porterà questa volta nel 1992 e quasi sicuramente (nel senso che manca solo la conferma ufficiale) la nuova collocazione è ad Anagni (in provincia di Frosinone) al Convitto Regina Margherita.

Si tratterà senza dubbio di un’edizione diversa dalle altre, date le misure di sicurezza che dovranno essere rigorosamente messe a punto a causa dell’emergenza sanitaria.

Il Collegio 6 si farà? Ecco quello che sappiamo

Il Blog TV Italiana, intanto, ci ha fornito un’informazione molto preziosa sul futuro del reality show, ecco quanto riportato:

Stando ad informazioni in nostro possesso sembra proprio che Rai Due e Banijay Italia abbiano deciso di far restare aperto Il Collegio per molti anni, per la precisione almeno altri tre. La società di produzione milanese e il secondo canale Rai hanno infatti chiuso un importante accordo che permetterà loro di realizzare e trasmettere altre tre stagioni del programma, mantenendolo in onda fino alla stagione 2022-2023.

Si tratterebbe di una decisione, in effetti, in linea con il forte successo del docu-reality, uno dei pochi programmi ancora in grado di mantenere vivo l’interesse dei ragazzi verso la televisione. E questo anche per mezzo di un utilizzo efficace delle relative pagine ufficiali sui social, da parte della produzione e della rete stessa.