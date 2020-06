Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 ecco la nuova data d’uscita

Lo scorso anno vi avevamo parlato del fatto che la Sony fosse al lavoro sul sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Inizialmente l’uscita del film era stata fissata per aprile 2022. Ora, probabilmente a causa del Covid-19, l’uscita del film è stata posticipata al 7 ottobre 2022.

Non sono stati ancora svelati dettagli riguardanti trama e personaggi. Ma sicuramente avremo modo di rivedere Miles Morales e i personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere nel primo film.

Nato dall’idea che “tutti possono essere Spider-Man” Spider-Man: Un Nuovo Universo presentava l’idea del multiverso strizzando l’occhio ai fumetti ma creando qualcosa di inedito nelle avventure del mitico Uomo Ragno.

Ricco di citazioni che piaceranno ai fan dei cinecomic, Spider-Man: Un Nuovo Universo partiva anche dall’idea di non doversi vergognare delle proprie differenze e dalla necessità di essere sempre se stessi. Soprattutto perché, in qualche modo, non si è mai da soli nel mondo.

Il primo film

Vincitore dell’Oscar per il Miglior Film d’Animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato apprezzatissimo da pubblico e critica per aver saputo unire una storia intrigante e divertente, che parte dalla rilettura del fumetto che tutti conoscono, a tecniche d’animazione all’avanguardia. Il film è stato infatti realizzato con un’animazione molto particolare che ricorda lo stile del fumetto. Un’idea molto interessante che porta avanti dal punto di qualitativo i blockbuster animati del cinema americano.

Se non avete ancora avuto occasione di guardare Spider-Man: Un Nuovo Universo vi consigliamo di recuperarlo. Il film partiva dall’idea del multiverso, in cui dunque Peter Parker non è il solo Spider-Man. In un’altra New York facciamo dunque la conoscenza di Miles Morales un ragazzo che acquisisce i poteri dell’Uomo-Ragno ma che, inaspettatamente, si trova a dover rimettere a posto l’intero multiverso stesso.