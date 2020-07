A riguardo non abbiamo conferme ufficiali di sorta ma si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Sebastian Yatra e Tini si sarebbero lasciati a causa di un “terzo incomodo”. Una terza persona di nome Danna Paola.

Avete letto bene! I più gossippari hanno iniziato ad unire i punti (o perlomeno ci stanno provando, per soddisfare la loro curiosità) giugendo a conclusioni forse affrettate, ma di certo interessanti.

Danna Paola è la causa della rottura fra Tini e Sebastian Yatra?

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, dopo circa un anno di relazione Martina Stoessel e il bel Sebastian hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Con due post pubblicati sui rispettivi social, i due divi latini hanno spiegato di aver preso la decisione insieme e di essere comunque rimasti buoni amici. La coppia è scoppiata nel bel mezzo della quarantena mondiale, quando entrambi non potevano ormai più vedersi da diverse settimane.

I dubbi sulla fine della relazione fra Tini e Sebastian Yatra hanno iniziato a serpeggiare fra i fan quando i due artisti hanno pubblicato i rispettivi singoli.

TINI, KHEA - Ella Dice

Watch this video on YouTube

Nel singolo che Tini ha pubblicato in collaborazione con il rapper Khea, intitolato Ella Dice, ci sarebbero infatti delle presunte frecciatine contro Sebastian. Nel pezzo Tini canta:

Hai lasciato quello scemo perché non si è preso cura di te, non ti ha valorizzato, non ti ha mai visto.

L’altra frase che ha scatenato la curiosità spicciola dei fan è questa:

Lei dice che ti ama, ma non ti ama come me. Lei dice che ti ama, ma non ti ama come me me me.

Nello stesso periodo, Sebastian Yatra ha a sua volta rilasciato un singolo, in collaborazione con Danna Paola. La cantante, come saprete, è l’affascinante Lucrecia di Elite, l’iconica serie thriller spagnola di Netflix. Il pezzo, intitolato No bailes sola, lo potete ascoltare qui sotto.

A fomentare la curiosità dei fan, fra l’altro, il fatto che negli ultimi giorni Sebastian e Danna si sono scambiati diversi like reciproci su Instagram.

Tini, va detto, ha rivelato in una recente intervista che la sua Ella Dice è stata in realtà scritta quasi un anno fa.