Cursed – Netflix cast: Ecco chi è Matt Stokoe, ovvero Gawain

Da oggi è disponibile su Netflix Cursed, un fantasy a tinte dark (scopri il trailer qui). La protagonista assoluta è Nimue, interpretata da Katherine Langford (nota per Tredici) e tra i vari personaggi che incontriamo c’è anche uno dei suoi più vecchi amici Gawain. Ecco biografia e social di Matt Stokoe l’attore che lo interpreta.

Matthew Joseph Stokoe nasce il 13 gennaio 1989 a Durham in Inghilterra. Per il pubblico di Netflix non sarà un volto nuovo dato che ha lavorato ad altre serie come Bodyguard e Black Mirror. Tra le serie che lo hanno reso celebre ci sono nella pluripremiata serie Misfits come Alex, insegnante Gerard Eyre in The Village e la serie 3 di I moschettieri per la BBC. Oltre che per la tv e il cinema lavora anche come attore di teatro.

Matt Stokoe è fidanzato ufficialmente con Sophie Rundle, che ha conosciuto sul set di Jamestown nel 2017. Non abbiamo trovato account social ufficiale ricondicibili all’attore di Cursed ma ci sono diverse pagine dei fan. Sul profilo social dell’attrice e fidanzata scopriamo che i due amano viaggiare (a gennaio sono stati in Asia) e hanno un bellissimo golden retriever.

Ecco i pochi scatti in cui compare anche Matt Stokoe:

