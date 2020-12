Martina Stoessel parla di Tini Tini Tini (video intervista esclusiva!)

Ginger Generation torna ad incontrare, seppure a distanza, Martina Stoessel!

L’artista argentina ha pubblicato come vi avevamo raccontato qui, lo scorso, il suo nuovo disco TINI TINI TINI! Un album importante, che segna la piena maturità artistica di Martina come cantante.

Il disco include 14 brani trascinanti che uniscono una grande varietà di stili, suoni e ritmi al tocco

personalissimo della cantante. TINI ha co-scritto tutte le canzoni presenti nel disco assieme ad un grande team di produttori e autori come Andres Torres e Mauricio Rengifo, entrambi premiati come “Produttori dell’Anno” ai Latin Grammy.

Questo disco, per Martina, è stato un gran bel cambiamento e un bel passo avanti a livello musicale. A proposito di questa crescita, Martina ha commentato:

Non perderti la nostra video intervista esclusiva a Martina Stoessel su Tini TIni Tini!

TINI parla del suo nuovo disco ed il possibile ritorno di Violetta | INTERVISTA

Una delle canzoni più belle del disco è senza ombra di dubbio quella con Sebastian Yatra, ex fidanzato di Martina. Ecco come l’artista ha raccontato il significato della canzone:

