TINI parla del nuovo album e annuncia un concerto in streaming

Tini Stoessel è una delle più grandi superstar dell’Argentina, nonché un vero e proprio fenomeno globale. Oggi esce il suo attesissimo nuovo album TINI TINI TINI. Racconta l’artista:





Ho voluto inserire in questo disco un messaggio di libertà, senza condizionamenti o stereotipi, ecco perché ho sperimentato con vari generi musicali e sfaccettature artistiche. Mi sono sentita a mio agio nell’esprimere ciò che volevo in ogni brano.





L’artista argentina parla direttamente delle sue esperienze ai suoi fan, racconta di come bisogna accettare di non essere perfetti, incoraggiandoli a scoprire sé stessi e a seguire i propri sogni liberamente e con determinazione, imparando a fronteggiare le avversità che si incontrano sul proprio cammino. TINI aggiunge:

Sperimentare, fare errori, cambiare e accettarsi sono stati passaggi fondamentali per crescere come persona e come artista. E’ importante non lasciarsi avvilire dal giudizio degli altri. Bisogna darsi da fare, creare, credere sempre in sé stessi perché tutti noi abbiamo uno scopo e degli obiettivi.

14 brani trascinanti che uniscono una grande varietà di stili, suoni e ritmi al tocco personalissimo della cantante. TINI ha co-scritto tutte le canzoni presenti nel disco assieme ad un grande team di produttori e autori.

L’album contiene anche le collaborazioni già pubblicate con alcuni dei più importanti artisti latini. Ne sono un esempio Un beso en Madrid con Alejandro Sanz , Ella Dice con KHEA, Recuerdo ft. Mau y Ricky, Oye ft. Sebastian Yatra, 22 ft. Greeicy, Fresa ft. Lalo Ebratt e Duele ft. John C.

Tini, in arrivo un nuovo video musicale e un concerto virtuale

Ad accompagnare l’uscita dell’album c’è il video del nuovo singolo Te Olvidaré, già disponibile su YouTube a questo link .

Con l’uscita dell’album TINI terrà domani un meet and greet virtuale con i propri fan su QJAM e si esibirà in un concerto in streaming il 6 dicembre su Claro.com dalle ore 23:00 (ora italiana).