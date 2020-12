Piece of you è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera di Shawn Mendes. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Testo

Intro] Yeah, it makes me wanna cry

Don’t know what to do

It’s so hard, but it’s true

Everybody wants a piece

Traduzione

[Verse 1] I get reckless, I’m obsessiveI’m pathetic and possessiveYou’re so sure it makes me insecureYou’re majestic, mesmerizin’Light the room up without tryin’Baby, I’m so into you, it hurts [Pre-Chorus] Ah-ah-ah-ah-ah, it just isn’t fairWhat you put in the airI don’t wanna share [Chorus] Everybody wants a piece of youI get jealous, but who wouldn’t when you look like you do?From the second you walked in the room, my night is ruinedEverybody wants a piecе [Verse 2] One, two, threeSo do I, maybe I’m selfishJust onе touch is so electricEvery little thing you do feels right, yeahI’m sorry if I get protectiveNeed these boys to get the messageYou know I’m yours, I know you’re mine[Chorus] Everybody wants a piece of youI get jealous, but who wouldn’t when you look like you do?From the second you walked in the room, my night is ruinedEverybody wants a piece [Bridge] It’s so hard, but it’s trueIt’s so hard, but it’s trueEverybody wants a piece [Pre-Chorus] Ah-ah-ah-ah-ah, it just isn’t fairWhat you put in the airI don’t wanna share [Chorus] Everybody wants a piece of you, they all want a pieceI get jealous, but who wouldn’t when you look like you do?From the second you walked in the room, my night is ruinedEverybody wants a piece

yeah, mi fa venire voglia di piangere

non so cosa fare

è così difficile, ma è vero

tutti vogliono un pezzo

divento spericolato, sono ossessivo

sono patetico e possessivo

sei così sicura che mi rendi insicuro

sei così grandiosa, ipnotizzante

accendi la stanza senza volerlo

baby, mi piaci così tanto che mi fa male

ah ah aha ha non è giusto

quello che metti nell’aria

non lo voglio condividere

tutti vogliono un pezzo di te

io divento geloso, ma chi non lo sarebbe con quel faccino?

dal momento in cui sei entrata, la mia notte è rovinata

tutti vogliono un pezzo

uno due tre

anche io, magari sono egoista

basta un tocco, è elettrico

ogni piccola cosa sei perfetta, yeah

mi dispiace se divento protettivo

ho bisogno che questi ragazzi ricevano il messaggio

tu sai che sono tuo, io so che sei mia

tutti vogliono un pezzo di te

io divento geloso, ma chi non lo sarebbe con quel faccino?

dal momento in cui sei entrata, la mia notte è rovinata

tutti vogliono un pezzo

è così difficile, ma è vero

è così difficile, ma è vero

tutti vogliono un pezzo

ah ah ah ha semplicemente non è giusto

quello che metti nell’aria

non lo voglio condividere

tutti vogliono un pezzo di te

io divento geloso, ma chi non lo sarebbe con quel faccino?

dal momento in cui sei entrata, la mia notte è rovinata

tutti vogliono un pezzo