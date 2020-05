TikTok: le tendenze, i Per te e i video più belli del 6 maggio 2020

La quarantena è ufficialmente finita! Con la fine del lockdown lo scorso 4 maggio è arrivato il momento per noi di tornare su tutte le ultime tendenze di TikTok, il social network oggi più amato dai giovani (e non!).

Cosa sarà successo, dunque, nel corso di questa nuova settimana di aprile su TikTok? Scopritelo qui sotto insieme alla redazione di Ginger!

I trend del 6 maggio su TikTok

#larprendoeasy: siamo davvero molto felici che quesrto sia il trend del momento! L’hashtag e la challenge sono legate all’ultimo singolo di Federica Carta! Della canzone, a proposito, vi avevamo parlato in questa occasione!

#nopressure: è un po’ il corrispettivo di #noansia! Il trend è legato ai video nei quali vi sentite particolarmente sotto pressione. Se c’è qualcuno che vi sta sul fiato sul collo, questa è la challenge che fa per voi!

#fridgewalk: siete annoiati perché dovete stare in casa e non fate altro che andare a cercare cibo in frigo? Fatelo con stile!

#chescherzo: tirate fuori le vostre idee di prank migliori e strappateci un sorriso!

#albumlookalike: a quale copertina di album assomigliate? Fate del vostro meglio per copiare le cover dei vostri dischi preferiti!

I Per te

La sezione dei Per Te di TikTok varia da utente ad utente in base all’algoritmo di TikTok, di cui ancora non si conosce benissimo il funzionamento. In linea generale, nei Per te troverete video che sono in linea con gli utenti che già seguite, con i video che vedete più spesso e con il tipo di contenuti che voi stessi caricate sul vostro profilo.