Summertime Ball: il 16 maggio in onda il meglio dello show

Il 16 maggio andrà in onda uno speciale Best Of del Summertime Ball, il popolare evento musicale che ogni anno si tiene a Londra organizzato da Capital FM. Un evento che da anni coinvolge tantissimi artisti e che ci ha sempre fatto ballare e scatenare con alcuni dei nostri artisti preferiti.

Nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, l’evento previsto per il mese di giugno è stato cancellato. Non erano ancora stati messi in vendita i biglietti ne annunciati quali sarebbero stati gli ospiti. Tuttavia, per sopperire a questa mancanza, si è deciso di mandare via streaming su Youtube alcune delle esibizione più belle degli ultimi anni per un totale di due ore di show.

Come seguire il Summertime Ball e tutte le esibizioni

Questo speciale evento andrà in onda sul canale Youtube di Capital Fm a partire dalle 18 (ora italiana) del 16 maggio. Le esibizioni a cui potremmo assistere sono le seguenti:

Ariana Grande

Bruno Mars

Calvin Harris

Camila Cabello

Coldplay

David Guetta

Ed Sheeran

Jess Glynne

Jonas Brothers

Justin Bieber

Katy Perry

Little Mix

One Direction

Pharrell Williams

Psy

Shawn Mendes

Stromzy

Tinie

Un concertone da non perdere e anche se in passato avrete sicuramente assistito a queste esibizioni, sarà davvero una bella emozione rivederle.