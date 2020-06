TikTok: le tendenze, le canzoni e i video più belli del 3 giugno 2020

Buona Fase 3 a tutti! Come state? Con l’arrivo del mese di giugno pensavamo fosse giunto il momento di fare un recap con tutte le ultme tendenze di TikTok, il social network oggi più amato dai giovani (e non!).

Cosa sarà accaduto sul social in questi ultimi giorni? Quali sono i video che dovete tenere d’occhio per dare vita ai vostri contenuti? Qui sotto trovate il recap di Ginger Generation!

I trend del 3 giugno su TikTok

#blacklivesmatter: il movimento contro il razzismo e a favore della comunità afroamericana è diventato fonte di ispirazione per moltissimi tiktoker, Charli d’Amelio compresa.

#flessionichallenge: mettete alla prova la resistenza delle vostre braccia con questa sfida sportiva!

#watermelonsugar: la hit estiva di Harry Styles ha portato tantissimi titkoker a partecipare a questa challenge super gustosa al sapore di anguria!

#imparaconTikTok: È arrivato il momento di condividere la tua conoscenza con il mondo! Utilizza l’#imparacontiktok per tutti i tuoi contenuti educativi di cucina, fitness, scienza, cultura, motivation e lifehack! Potrai essere ripostato sui social ufficiali di TikTok!

#notbusy: chi lavora troppo e chi troppo poco. Anche voi fate parte della seconda categoria?

#indovinelli: dai più assurdi, ai piu trash, ai più divertenti e i più impensabili!

#rainonme: come volevasi dimostre, il tormentone di Lady Gaga e Ariana Grande è diventato una challenge! Ecco cosa ha combinato Millie Bobby Brown!





I Per te

La sezione dei Per Te di TikTok varia da utente ad utente in base all’algoritmo di TikTok, di cui ancora non si conosce benissimo il funzionamento. In linea generale, nei Per te troverete video che sono in linea con gli utenti che già seguite, con i video che vedete più spesso e con il tipo di contenuti che voi stessi caricate sul vostro profilo.