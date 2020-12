Causa Covid, il mondo del teatro e degli spettacoli si è fermato completamente dallo scorso marzo. Sarà forse per questo motivo che TikTok è esploso proprio in quest’anno così difficile? Sulla piattaforma negli ultimi mesi sono spuntati come funghi utenti e challenge a dir poco geniali. In questo senso, chi si è portato a casa il premio di idea più spettacolare sono di certo un gruppo di utenti che si è inventato un incredibile musical a tema Ratatouille:

Il musical di Ratatouille su TikTok arriva a Broadway!



L’idea è questa. Mettere insieme una serie di video in cui gli utenti compongono, scena dopo scena, un musical ispirato al celebre film Disney Pixar ambientato a Parigi.

La storia la ricorderete tutti. Il film d’animazione vede come protagonista il topolino Remy, che sogna di diventare cuoco. Per realizzare il suo sogno arriva, un in modo rocambolesco, a Parigi. Qui incontrerà Linguini, un aspirante chef che in breve diventerà il suo migliore amico. E, insieme al quale, vivrà un’incredibile avventura fra le cucine di un prestigioso ristorante!

Qui sotto potete vedere il musical nato su TikTok e ispirato a Ratatouille!

People have created a Ratatouille musical on TikTok and it's magnifique

Watch this video on YouTube

Che ci crediate o meno, questo fantastico show su TikTok sta per diventare per davvero uno spettacolo!







Come riportato dal The Guardian, il prossimo 1 gennaio si terrà un evento speciale di beneficienza tramsesso in streaming direttamente da Broadway. Le canzoni del thread TikTok saranno presentate su un vero palco da un gruppo d attori del celebre quartiere di New York.

The rat’s out of the hat! Ratatouille: The @tiktok_us Musical will get a concert presentation in January 2021 to benefit @TheActorsFund! https://t.co/g7g3RKFaUk pic.twitter.com/6WLkaqeCkT — Playbill (@playbill) December 9, 2020

Ancora non sappiamo come sarà formato il cast del musical di Ratatouille. Gli organizzatori hanno però promesso che sarà composto da alcune fra le più amate stelle di Broadway!